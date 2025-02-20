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Царьград

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"Мы все не переживём": Вагенкнехт обратилась к немцам с призывом. Германия готова к противостоянию с Россией?

"Мы все не переживём": Вагенкнехт обратилась к немцам с призывом. Германия готова к противостоянию с Россией?

Немецкий политик Сара Вагенкнехт обратилась к немцам с призывом: не допустить войны с Россией. По её словам, если противостояние начнётся, "мы все не переживём", подчеркнув, что Германия не готова к противостоянию с русскими.

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