Ростех представит в Саудовской Аравии флагман отечественных беспилотников – Supercam S350

Фото: Группа компаний «Беспилотные системы» Госкорпорация Ростех представит на международной выставке World Defence Show – 2024 в Саудовской Аравии один из флагманов среди беспилотных авиационных систем – Supercam S350.
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