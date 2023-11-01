В Удмуртии обнаружили очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота

В Кезском районе Удмуртии был обнаружен очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Диагноз был поставлен Удмуртским ветеринарно-диагностическим центром, который определил, что это заразный узелковый дерматит.
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