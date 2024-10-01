Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»

ТНТ и Comedy Club Production завершили съемки четвертого сезона «Жуков», проекта про трех парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям.
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