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Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»

Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»

ТНТ и Comedy Club Production завершили съемки четвертого сезона «Жуков», проекта про трех парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям.

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