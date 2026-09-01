МИД России: Запад не скрывает готовность блокировать Калининград при эскалации

Ситуация вокруг Калининграда вызывает тревогу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.
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