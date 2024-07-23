Что значит для Тюмени уход замглавы города: отвечает политолог

ТЮМЕНЬ, 23 июля, ФедералПресс. Пост заместителя главы Тюмени покинула Ирина Чудова. Что это значит для города и стоит ли ждать кадровых перестановок в администрации – «ФедералПресс» выяснил у политолога Александра Безделова.
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