Что значит для Тюмени уход замглавы города: отвечает политолог

ТЮМЕНЬ, 23 июля, ФедералПресс. Пост заместителя главы Тюмени покинула Ирина Чудова. Что это значит для города и стоит ли ждать кадровых перестановок в администрации – «ФедералПресс» выяснил у политолога Александра Безделова.