Специалист Роспотребнадзора Лебедев: осенью детям нужно время на адаптацию

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что в начале учебного года дети чаще сталкиваются с инфекциями из-за сочетания сезонной перестройки организма, смены режима и возвращения в коллективы.
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