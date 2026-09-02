Специалист Роспотребнадзора Лебедев: осенью детям нужно время на адаптацию

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что в начале учебного года дети чаще сталкиваются с инфекциями из-за сочетания сезонной перестройки организма, смены режима и возвращения в коллективы.