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Царьград

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Атака на Тёткино: Рогов объяснил стратегический план Киева

Атака на Тёткино: Рогов объяснил стратегический план Киева

Украинские войска 7 мая возобновили атаки на Теткино в Курской области. "Зеленский мечтает занять ко Дню Победы хоть какой-то участок на Курщине или Белгородчине", - объяснил план Киева Владимир Рогов.

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