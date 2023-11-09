Чиновники наобещали России молочные реки и кисельные берега. Но когда-нибудь потом

Министерство сельского хозяйства России планирует решить три основные задачи в трех сферах – обеспечение технологического суверенитета, достаточных объемов производства и сохранение продовольственной безопасности.
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