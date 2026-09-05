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Галимов о том, что показал «птичку» в адрес скамейки «Сибири»: «Там у них ездит один, показывает непонятно что. Напомнил ему «птичку» эту»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов высказался после победы над «Сибирью» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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