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В автобусах Челябинска считать пассажиров будет искусственный интеллект

В автобусах Челябинска считать пассажиров будет искусственный интеллект

Теперь будет виден каждый безбилетник. Зеленые челябинские автобусы, которые уже оценили за комфорт пассажиры, вскоре станут еще и умными.

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