"Секретная" болезнь косит стада. Чего не говорят людям?

В Иркутской области из-за очага опасной инфекции — узелкового дерматита — начнут уничтожать скот. Однако результаты анализов владельцам животных не показывают, предлагая поверить на слово.
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Содержать фермерское хозяйство в наше время задача не простая, и чтобы добиться успеха в этом деле приходится не мало потрудиться. Наш Создатель дал людям власть над животными, чтобы мы заботились о них. В Библии говорится: «поставил его (человека) владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских…». Псалтирь, 8 глава — Библия — Синодальный перевод.