Вышел сериал с погибшим актёром Дмитрием Красиловым

Зрители обратили внимание на то, что последнее появление "Пухляша" на экране стало пророческим.В одной из серий третьего сезона сериала "Сергий против нечисти" в эпизодической роле огненной птицы появился известный шоумен Дмитрий Красилов.
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