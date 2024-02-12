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Вышел сериал с погибшим актёром Дмитрием Красиловым

Вышел сериал с погибшим актёром Дмитрием Красиловым

Зрители обратили внимание на то, что последнее появление "Пухляша" на экране стало пророческим.В одной из серий третьего сезона сериала "Сергий против нечисти" в эпизодической роле огненной птицы появился известный шоумен Дмитрий Красилов.

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