Макрон назвал предложение Путина по переговорам с Украиной недостаточным шагом

По мнению французского президента, российский лидер ищет выход, но якобы всё ещё "хочет выиграть время" Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной "первым, но недостаточным" шагом.