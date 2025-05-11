Макрон назвал предложение Путина по переговорам с Украиной недостаточным шагом

По мнению французского президента, российский лидер ищет выход, но якобы всё ещё "хочет выиграть время" Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной "первым, но недостаточным" шагом.
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