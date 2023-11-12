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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Amazon может отказаться от Android в пользу собственной ОС Vega Amazon разрабатывает со...

Amazon может отказаться от Android в пользу собственной ОС Vega Amazon разрабатывает со...

Amazon может отказаться от Android в пользу собственной ОС VegaAmazon разрабатывает собственную операционную систему под внутренним названием Vega, которая заменит Android на выпускаемых ею телевизорах Fire TV, интеллектуальных дисплеях и других подключённых устройствах, сообщил ресурс Lowpass.

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