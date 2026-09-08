Перекрыть нефть и газ: в России предложили наказать Венгрию за высылку дипломатов

Глава МИД Венгрии объявила, что страна высылает 10 российских дипломатов. По оценке венгерских властей, эти сотрудники российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, которая считается неприемлемой для дипломатов согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях.