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Перекрыть нефть и газ: в России предложили наказать Венгрию за высылку дипломатов

Перекрыть нефть и газ: в России предложили наказать Венгрию за высылку дипломатов

Глава МИД Венгрии объявила, что страна высылает 10 российских дипломатов. По оценке венгерских властей, эти сотрудники российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, которая считается неприемлемой для дипломатов согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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