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Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Конечно, врагов в виде "незаменимых спецов" тут в избытке. А они не менее вражисчтые, как обменянныеНам в России враг...
  • Silver Kont
    А ФСБ к этому не проявляет никакого интереса? А то похоже на терракт, тем более, что штрафов на 350 тыров, а в "Кроку...Водитель, спровоц...
  • Silver Kont
    Да , надо было добивать пидараса на месте, а не везти в больницу....Водитель, спровоц...

«На стадии решения»: Зеленский может мобилизовать мужчин старше 60 лет

«На стадии решения»: Зеленский может мобилизовать мужчин старше 60 лет

На Украине задумались о мобилизации мужчин старше 60 лет. Такие мысли возникли у главы киевского режима, президента* Владимира Зеленского, рассказал председатель движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью агентству ТАСС.

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