На Украине задумались о мобилизации мужчин старше 60 лет. Такие мысли возникли у главы киевского режима, президента* Владимира Зеленского, рассказал председатель движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью агентству ТАСС.