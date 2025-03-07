Володин назвал предложение Макрона об использовании ЯО путём к большой трагедии

Предложение французского лидера Эммануэля Макрона начать обсуждать использование ядерного оружия для «защиты» всего Евросоюза может привести к большой трагедии, предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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