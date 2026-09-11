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Босниец Якирович из «Халл Сити» стал лучшим тренером месяца в АЛП

Босниец Якирович из «Халл Сити» стал лучшим тренером месяца в АЛП

Главный тренер «Халл Сити» Сергей Якирович признан лучшим тренером АПЛ по итогам августа, сообщается на официальном сайте лиги.

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