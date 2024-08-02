"Марионетки Путина". Западные власти объяснили свои провалы влиянием России. Почему избиратели перестают верить натовской пропаганде?

© AP Photo / Sputnik Mikhail KlimentyevСегодня 1K прочитали Просматривающаяся на Западе тенденция объяснять скрытым влиянием России любое явление, которое не соответствует официальной пропаганде, говорит об отчаянии властей, пишет Spiked.
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