У «просроченного» Зеленского весьма печальные перспективы

Социальные сети всколыхнула новость о том, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Владимира Зеленского и одновременно с ним ещё несколько видных фигур украинского политикума.
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