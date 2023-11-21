19-летний Андрей Лажиев из Питкяранты погиб во время службы в армии при странных обстоятельствах

Отец призванного военнослужащего отметил, что смерть юноши произошла при странных обстоятельствах. 21 ноября 2023 года отец Андрея Лажиева в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что его 19-летний сын, призванный на службу в армию, погиб при странных обстоятельствах.