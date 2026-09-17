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Президент обратился к россиянам, Карлсон назвал Украину колонией: главное за сутки

Президент обратился к россиянам, Карлсон назвал Украину колонией: главное за сутки

Президент РФ Владимир Путин рассказал о значении выборов в Госдуму, глава МИД Сергей Лавров перечислил претензии к Западу и ООН, Такер Карлсон обвинил западные элиты в деградации и колонизации Украины.

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