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Касымжанов и Жасия выиграли свои бои на Alash Pride FC 88

Казахстанский боец Ансар Касымжанов одержал победу на турнире Alash Pride FC 88. Соперником казахстанца был Бобур Абдулазизов из Узбекистана.

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