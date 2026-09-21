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Татар-информ

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Ресурсоснабжающие организации Татарстана оказали через ЕКС более 1 тыс. услуг

Ресурсоснабжающие организации Татарстана оказали через ЕКС более 1 тыс. услуг

С момента запуска Единого кабинета согласований (ЕКС) ресурсоснабжающие организации (РСО) оказали через сервис 1008 услуг.

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