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Врио главы ДНР: Количество сдающихся в плен боевиков ВСУ увеличилось

Врио главы ДНР: Количество сдающихся в плен боевиков ВСУ увеличилось

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен российским войскам на самых разных направлениях. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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