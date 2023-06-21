Врио главы ДНР: Количество сдающихся в плен боевиков ВСУ увеличилось

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен российским войскам на самых разных направлениях. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
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