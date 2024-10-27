Стилист назвал двух самых сложных в работе звезд Голливуда

Стилист обвинил Энн Хэтэуэй и Дженнифер Лопес в отсутствии уважения Ситуация в Голливуде обострилась, когда стилист по волосам Эмануэль Миллер сделал громкие заявления о некоторых звездах, с которыми он работал.
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