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Тарпищев оценил шансы Рублева на теннисном турнире в Монте-Карло

Тарпищев оценил шансы Рублева на теннисном турнире в Монте-Карло

Теннис , 12 апр, 00:31  0  Тарпищев назвал грунтовое покрытие проблемой для российских теннисистов на турнире в Монте-Карло По его словам, несмотря на непривычное покрытие в Монте-Карло, у Рублева сохраняются хорошие шансы на успех в одиночных разрядах Андрей Рублев (Фото: Global Look Press) Поражение в первом круге турнира в Монте-Карло российских теннисистов Андрея Рублева и Качанова связано с адаптацией к покрытию на новой площадке, заявил глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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