Тарпищев оценил шансы Рублева на теннисном турнире в Монте-Карло

Теннис , 12 апр, 00:31 0 Тарпищев назвал грунтовое покрытие проблемой для российских теннисистов на турнире в Монте-Карло По его словам, несмотря на непривычное покрытие в Монте-Карло, у Рублева сохраняются хорошие шансы на успех в одиночных разрядах Андрей Рублев (Фото: Global Look Press) Поражение в первом круге турнира в Монте-Карло российских теннисистов Андрея Рублева и Качанова связано с адаптацией к покрытию на новой площадке, заявил глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.