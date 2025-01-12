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Лайма Вайкуле очень хочет петь на русском, но очень ущемляется, когда ей это запрещают делать

Лайма Вайкуле очень хочет петь на русском, но очень ущемляется, когда ей это запрещают делать

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Агент "Глория" и по совместительству "кормилица" всей супердержавы, сидя перед камином разоткровенничалась.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Пусть заткнется бл....дешёвая и гавкает на своём, она ж добивалась Россию выкинуть от себя,вот и пусть какает на своём хуторском.....
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8 час.
Леонид Никулин
ублюдочная тварь..
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1 час.
НМ
Наталия Москаленко
Еще чего! Пусть поет на своем чухонском!
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26 мин.

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