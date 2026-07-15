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«Ман Сити», «Тоттенхэм», «Боруссия» и «Астон Вилла» следят за 18-летним Мбайе из «ПСЖ». Клуб готов продать сенегальца (Foot Mercato)

18-летний форвард «ПСЖ» Ибраим Мбайе может продолжить карьеру в АПЛ . По информации Foot Mercato, за игроком сборной Сенегала следят « Тоттенхэм » и « Астон Вилла », он также включен в шорт-лист «Манчестер Сити».

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