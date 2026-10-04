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Рогов: более 400 беспилотников ВСУ вылетели в сторону России

Рогов: более 400 беспилотников ВСУ вылетели в сторону России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов 4 октября заявил, что ВСУ направили сотни беспилотников в сторону РФ.

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