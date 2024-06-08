Российские пропагандисты, мальчик Ваня Ургант и Владимир Познер, в Амстердаме

178 прочитали Не журналист, а российский пропагандист! Журналистов, а не пропагандистов, осталось раз-два и обчелся, причем что у нас, что в США, такое мнение не раз высказывал Владимир Познер, видимо, имея в виду под журналистом в России себя любимого и, возможно, Ваню Урганта.