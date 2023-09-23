Врач: даже один глоток сладкого напитка запускает процесс образования кариеса

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Люция Розакова рассказала в беседе с RT, влияет ли приём кальция на устойчивость зубов к кариесу и иным повреждениям.