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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сехудо раскритиковал Ковингтона: «Столько болтал, чтобы обосраться на глазах Трампа?»

«Колби Ковингтон, ты такой слабак. Столько болтовни, чтобы обосраться на глазах президента Трампа? Меня от тебя тошнит», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

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