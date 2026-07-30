Список машин для такси расширили, но достаточно ли там моделей? Мнение эксперта

Список автомобилей для работы в такси недавно снова пополнили новинками. В перечень разрешенных к использованию машин, соответствующих требованиям закона о локализации, вошли сразу шесть моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.