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За рулем

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Список машин для такси расширили, но достаточно ли там моделей? Мнение эксперта

Список машин для такси расширили, но достаточно ли там моделей? Мнение эксперта

Список автомобилей для работы в такси недавно снова пополнили новинками.   В перечень разрешенных к использованию машин, соответствующих требованиям закона о локализации, вошли сразу шесть моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

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