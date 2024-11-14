Депутат Филатова заявила, что 27% россиян страдает от ожирения

От ожирения в России страдает 27% населения, сообщила 14 ноября «Парламентской газете» член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Ирина Филатова по итогам круглого стола, посвященного теме ожирения.
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