Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Ереван позитивно воспринял предложение госкорпорации о строительстве в Армении нового энергоблока ВВЭР-1000 гигаваттного класса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Самаре заложили...
- Михаил Мурашко об...
- Срочное заявление...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым