Политолог Кортунов: Трамп считает чиновников ЕС слабыми игроками

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу выгоднее взаимодействовать с отдельными европейскими государствами, а чиновников ЕС он воспринимает как слабых игроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии