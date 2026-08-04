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Политолог Кортунов: Трамп считает чиновников ЕС слабыми игроками

Политолог Кортунов: Трамп считает чиновников ЕС слабыми игроками

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу выгоднее взаимодействовать с отдельными европейскими государствами, а чиновников ЕС он воспринимает как слабых игроков.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Какой он мощный и частично ощипанный Додик. Воот только вместо орлана Белоголового Трамп превратил символ США в Белоголового сипа. Из орла в стервятника ....................
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1 м.