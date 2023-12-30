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Мирошник: Запад пытается превратить Украину в ЧВК

Мирошник: Запад пытается превратить Украину в ЧВК

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о намерении западных стран превратить всю Украину в частную военную компанию (ЧВК) для обслуживания своих интересов.

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