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На Западе назвали провальным визит Зеленского в США

На Западе назвали провальным визит Зеленского в США

Провальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки может войдёт в историю, считает обозреватель британского журнала UnHerd Томас Фаци.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;Провальный визит лидера киевского режима&quot;.                                          Провальный? Или прощальный?
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4 час.
Анастасия Гончарова
надела эта свинья уже всем, у этого скота помойного талант к попрошайничеству заложен с детства видимо!
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2 час.

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