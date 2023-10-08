Провальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки может войдёт в историю, считает обозреватель британского журнала UnHerd Томас Фаци.
На Западе назвали провальным визит Зеленского в США
Комментарии
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Сергей Ипатов
"Провальный визит лидера киевского режима". Провальный? Или прощальный?
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4 час.
Анастасия Гончарова
надела эта свинья уже всем, у этого скота помойного талант к попрошайничеству заложен с детства видимо!
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2 час.
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