Макияж в постель: для красоты и без вреда для кожи

Кому из нас это не знакомо — когда на первую, вторую и далее ночь мы не рискуем предстать перед своим новым возлюбленным во всей своей природной красе? Кому из нас это не знакомо — когда на первую, вторую и далее (количество зависит от разных факторов) ночь мы не рискуем предстать перед своим новым возлюбленным во всей своей природной красе? Так хочется казаться ему идеальной, а подлое зеркало постоянно выявляет какие-то недочеты.