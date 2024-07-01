В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары и гроз

Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о возможном ухудшении погоды в ближайшие дни. Власти города объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым повышением температуры воздуха до +30 градусов и возможными грозами.
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