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В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары и гроз

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары и гроз

Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о возможном ухудшении погоды в ближайшие дни. Власти города объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым повышением температуры воздуха до +30 градусов и возможными грозами.

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