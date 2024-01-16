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Военное обозрение

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ВМС США заключили контракт на поставку электрических тяговых установок для подводных лодок класса Columbia

ВМС США заключили контракт на поставку электрических тяговых установок для подводных лодок класса Columbia

ПЛ будет самой большой подводной лодкой, когда-либо построенной в США.

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