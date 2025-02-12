«Захоронения советских солдат — часть венгерской истории»

В Венгрии заботятся о памятниках советским воинам, рассказала в интервью «Известиям» председатель российско-венгерского общества города Капошвар Светлана Гокиели накануне 80-й годовщины освобождения Будапешта, отмечаемой 13 февраля.
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