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«Захоронения советских солдат — часть венгерской истории»

«Захоронения советских солдат — часть венгерской истории»

В Венгрии заботятся о памятниках советским воинам, рассказала в интервью «Известиям» председатель российско-венгерского общества города Капошвар Светлана Гокиели накануне 80-й годовщины освобождения Будапешта, отмечаемой 13 февраля.

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