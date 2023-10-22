А что по шопу, или чем заменить Adobe Photoshop?

Вместе с уходом Adobe на россиян свалилось немало проблем. Помимо Acrobat, о котором мы говорили в одной из наших статей, с рынка пропали и пакеты Adobe Creative Cloud – со всеми очень нужными и важными инструментами для иллюстраторов, дизайнеров, художников, фотографов и представителей многих других творческих и не очень профессий.
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