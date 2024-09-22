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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

МЧС ХМАО предупредило о штормовом ветре, сильном дожде и понижении температуры

В ХМАО 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным регионального МЧС, местами в округе установится температура до -1 градуса, будет идти сильный дождь, а ветер достигнет 18-23 метров в секунду.

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