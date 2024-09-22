МЧС ХМАО предупредило о штормовом ветре, сильном дожде и понижении температуры

В ХМАО 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным регионального МЧС, местами в округе установится температура до -1 градуса, будет идти сильный дождь, а ветер достигнет 18-23 метров в секунду.
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