ВЭФ-2024 посвятят технологиям будущего

В России началась подготовка к проведению нового сезона Восточного экономического форума. В этом году он пройдет в девятый раз и, как предполагается, будет посвящен технологиям будущего, развитию транспортной инфраструктуры и модернизации энергетических систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии