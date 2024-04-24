Диетолог Шпак: рефид поможет ускорить замедлившееся похудение

Нутрициолог и диетолог Надежда Шпак рассказала о способе ускорения замедлившегося похудения. Активизировать обмен веществ поможет нарушение пищевых ограничений, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии