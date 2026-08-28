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Удары Ирана нанесли многомиллиардный ущерб объектам американской разведки на Ближнем Востоке — NBC News

Удары Ирана нанесли многомиллиардный ущерб объектам американской разведки на Ближнем Востоке — NBC News

Иранские ракетные и дроновые удары серьёзно повредили здания и оборудование американских разведслужб в регионе.

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