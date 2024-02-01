Эксперт Марков о визите Нуланд в Киев: Украина оккупирована США в стиле XXI века

Украина оккупирована Соединенными Штатами в стиле XXI столетия. Соответствующую точку зрения выразил российский политический эксперт Сергей Марков, прокомментировавший визит в Киев заместителя американского государственного секретаря Виктории Нуланд.
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